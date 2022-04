Die Unep warnt in ihrem neuen Bericht »Sand und Nachhaltigkeit: zehn strategische Empfehlungen zur Abwendung einer Krise« davor, dass mehr Sand verarbeitet wird, als sich natürlich bildet. »Wir befinden uns nun in der Position, wo die Bedürfnisse und Erwartungen unserer Gesellschaften nicht mehr ohne eine bessere Steuerung der Sandressourcen erfüllt werden können«, schrieb Sheila Aggarwal-Khan, die Leiterin der Unep-Wirtschaftsabteilung. Noch sei es möglich, eine Sandkrise zu vermeiden. Dafür müsse aber jetzt gehandelt werden.

Der meiste Sand werde in China verbraucht, sagte Pascal Peduzzi, Koordinator des Berichts und Direktor des Unep-Zentrums für Umweltinformation in Genf , Grid-Geneva. 52 bis 56 Prozent des weltweit verbrauchten Sandes würden in China verarbeitet. Inzwischen verschiebe sich die Nachfrage nach Afrika , wo Sand von Stränden gesammelt und für den Städtebau verwendet werde.

Sand müsse als strategischer Rohstoff eingestuft werden, der nicht nur zum Bauen benötigt werde, sondern auch wichtige Umweltfunktionen habe. Zum Beispiel könne der Abbau von Sand an Flussmündungen und -deltas, Stränden, in Küstennähe und auch in Wüsten problematisch sein. Das könne Ökosysteme zerstören, der biologischen Vielfalt schaden sowie zur Versalzung von Grundwasser und Erosion beitragen, was das Risiko von Sturm- und Überschwemmungsschäden erhöhe.

Als Beispiel nannte Peduzzi das Delta des Mekong in Vietnam, wo das Land wegen des Sandabbaus bereits so weit gesunken sei, dass früher fruchtbare Felder nun versalzten. In einem Fluss in Sri Lanka habe sich die Fließrichtung wegen Baggerarbeiten umgekehrt, sodass sich Salzwasserkrokodile landeinwärts verbreiteten.