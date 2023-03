Wie Postermotive sehen die Strände am Golf von Mexiko oft aus: weißer Strand, blaues Wasser, Palmen. Doch bald könnte das Bild getrübt werden. Ein riesiger Algenteppich bewegt sich auf die Küste von Florida zu – in einer Größe, die aus dem Weltall sichtbar ist. Dieser Algenteppich könnte verrotten, giftige Dämpfe ausstoßen und in den Sommermonaten die Strände verschmutzen. So jedenfalls beschreiben Wissenschaftler der »New York Times« zufolge die Lage.