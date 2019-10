Irgendwann waren fast alle Wasserflaschen im Umkreis von 80 Kilometern ausverkauft: Als sich 2014 auf dem Eriesee in den USA eine grüne, schleimige Schicht ausbreitete, brach die Trinkwasserversorgung in der Region um Toledo im US-Bundesstaat Ohio zusammen.

In dem viertgrößten der fünf großen Seen Nordamerikas hatten sich massenhaft Algen und Bakterien ausgebreitet. Diese vergifteten das Wasser mit Microcystinen. Das sind Gifte, die zu Leberschäden, Durchfall und Hautreizungen führen können. Die Nationalgarde rückte aus, um die gut 400.000 betroffenen Menschen mit Trinkwasser zu versorgen, Behörden riefen den Notstand aus.

"Toxische Algenblüte"

An sich sind solche Algenblüten in Süßwasserseen nicht ungewöhnlich. Laut US-Forschern haben sie in den vergangenen dreißig Jahren jedoch deutlich zugenommen, wie sie im Fachblatt "Nature" berichten. Zwar haben längst nicht alle Fälle so drastische Auswirkungen wie in Ohio, doch meist sind sie für das Ökosystem eine Belastung.

Der dicke Algenteppich schirmt Wasserpflanzen vom lebenswichtigen Sonnenlicht ab. Sterben die Algen ab, wird zudem der Sauerstoff im Wasser knapp, eine Gefahr für die darin lebenden Fische. Besonders ungemütlich wird es, wenn sich gleichzeitig Cyanobakterien ausbreiten, die die giftigen Microcystinen produzieren.

"Toxische Algenblüten beeinflussen die Trinkwasserversorgung, die Landwirtschaft, den Tourismus", fasst Jeff Ho von der Carnegie Institution for Science das Problem zusammen. Laut Schätzungen kosten Algenblüten in Süßgewässern die US-Wirtschaft pro Jahr etwa vier Milliarden Dollar.

Für ihre Analyse hatten die Forscher weltweit 71 große Seen auf sechs Kontinenten untersucht. Dafür nutzten sie Daten des Nasa-Satelliten "Landsat 5", der zwischen 1984 und 2013 aktiv war. Das Ergebnis: In zwei Drittel der Seen hatte die Intensität der Algenblüten in dem Zeitraum deutlich zugenommen. Nur bei sechs Seen hatte sich die Situation innerhalb der vergangenen Jahre entspannt.

"Das bedeutet, dass Algenblüten wirklich zunehmen und intensiver werden und wir ihnen nicht nur mehr Aufmerksamkeit schenken als vor Jahrzehnten", sagt Studienautorin Anna Michalak. Die Gründe dafür seien vielfältig und variierten von See zu See.

Ein großes Problem ist Dünger, der von umliegenden Feldern in die Seen gelangt. Die darin enthaltenen Phosphor- und Stickstoffverbindungen wie Nitrat fördern gerade im Sommer das explosionsartige Algenwachstum. Auch viele Seen in Deutschland sind belastet. An vielen Stellen werden selbst im Grundwasser die geltenden Grenzwerte überschritten. (Mehr dazu lesen Sie hier.)

"Wir müssen das Wassermanagement anpassen"

In der Region um den Eriesee gelten deshalb strengere Vorschriften, nachdem es in den Fünfzigern und Sechzigern zu riesigen Algenblüten gekommen war. Seitdem hatte sich die Situation verbessert, doch seit einigen Jahren häufen sich die Blüten wieder. (Mehr dazu lesen Sie hier).

Auch die Temperatur spielt eine entscheidende Rolle. Laut den Forschern haben sich gerade die Seen erholt, die sich am wenigsten erwärmt hatten. Das lasse vermuten, dass der Klimawandel die Erholung einiger Seen behindere. "Wir müssen das Wassermanagement auf die sich durch den Klimawandel veränderten örtlichen hydrologischen Bedingungen anpassen", fordert Michalak.

Algenblüten kommen nicht nur in Süßwasserseen vor. Auch im Atlantik machen sich zunehmend Braunalgen breit. Im vergangenen Jahr reichte der Teppich von Westafrika bis zum Golf von Mexiko.