Nach dem Fischsterben sind bei Beprobungen zuletzt mehr intakte Arten entdeckt worden. Wie das Institut für Binnenfischerei in Potsdam-Sacrow (IfB) mitteilte, konnten in einem Oderabschnitt in Brieskow-Finkenheerd bei Frankfurt (Oder) 19 gesunde Fischarten nachgewiesen werden. Dabei sei unter den über 1800 gefangenen Fischen vom Jungfisch bis zu mehrjährigen Fischen alles dabei gewesen. Das Institut in Potsdam forscht unter anderem zu Fischökologie in Binnengewässern.