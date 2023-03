Auch derzeit kämpfen viele Länder in Europa mit Dürre. Am Montag meldete Frankreich vielerorts einen »mäßigen bis sehr niedrigen« Grundwasserspiegel. In Teilen Spaniens, etwa in der Region um Barcelona, sind die Pegel wichtiger Wasserreservoirs ungewöhnlich niedrig (mehr dazu lesen Sie hier).

Zugleich richteten Überschwemmungen etwa in den südamerikanischen Ländern Ecuador und Peru sowie im Osten Afrikas, etwa in Mosambik und Malawi, in diesen Tagen schwere Schäden an, mehr als hundert Menschen starben.

Die Studie bestätige nicht nur die Prognosen der Klimamodelle, sondern auch die Hypothese: wo es ohnehin schon trocken ist, wird es noch trockener; und wo es ohnehin schon nass ist, noch nasser, schreibt Melissa Rohde von der State University of New York in Syracuse in einem Kommentar zur Studie . Sie plädiert dafür, die genutzte Technik zur Vorsorge zu nutzen. »Das Erkennen von Dürre- und Hochwasserereignissen, bevor sie sich verschärfen, kann Wassermanagern helfen, entsprechend zu reagieren und die negativen Auswirkungen zu verringern.« Zudem müsse die Infrastruktur angepasst werden. Wichtig sei auch der Aufbau gesunder landwirtschaftlicher Böden, die mehr Wasser aufnehmen und Kohlendioxid besser speichern könnten.