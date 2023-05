Die Forscher haben nun frei lebende Schimpansen in Uganda mit einer Modellschlange konfrontiert. Wenn der Schimpanse, der die Schlange entdeckte, nur einen der Rufe ausstieß, reagierten seine Artgenossen viel weniger, als wenn er Huu und Waa hintereinander rief. Man stelle fest, »dass sich mehr Individuen dem Rufer anschließen, nachdem sie die Kombination gehört haben«, heißt es in der Studie. Die Forscher schließen daraus, dass die Schimpansen die Bedeutung des kombinierten Rufes verstanden. Die Überraschung und die folgende Aggression ergeben also einen Sinnzusammenhang – und einen Plan.

Millionen Jahre alte Fähigkeit

»Menschen und Schimpansen hatten vor etwa sechs Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren«, erläuterte Leroux. »Unsere Daten deuten also darauf hin, dass die Fähigkeit, sinnvolle Vokalisationen miteinander zu kombinieren, mindestens sechs Millionen Jahre alt ist – wenn nicht sogar älter.« Die Daten würden einen faszinierenden Einblick in die evolutionäre Entstehung der Sprache geben.