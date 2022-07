Graue, eckige Steine, durchzogen von einem Muster aus weißem Kies, im Steinmeer ein einsames Buchsbäumchen: Schottergärten sind eine beliebte Gestaltung vor deutschen Hauseingängen. Benjamin Fink, Baukontrolleur in einer Kleinstadt in Baden-Württemberg, kennt den Schotter in all seinen Formen.

Seit Baden-Württemberg den Schottergarten verboten hat, sorgt er dafür, dass keine neuen entstehen. Allerdings ist er einer der wenigen Kontrolleure und sagt: »Das Gesetz ist nicht ganz zu Ende gedacht.« In dieser Folge von SPIEGEL Daily geht es darum, was ein solches Verbot bringt. Welche Rolle spielen Schottergärten tatsächlich bei der Bewältigung der Klimakrise?

»Es ist absurd, dass wir uns Wüsten schaffen«, sagt der Gartenberater Sven Görlitz aus Karlsruhe. Mit einer »Entschotterungsberatung« versucht er, Hausbesitzer zu überzeugen, auf Flächen voller Steine zu verzichten. Denn Görlitz weiß aus Erfahrung: Wer einmal einen Schottergarten vor der Haustür hat, baut ihn selten zurück. Ist das die richtige Strategie?

