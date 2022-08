Das männliche Jungtier war Ende Juni noch lebend an einem Strand in Westschweden gefunden worden. »Trotz wiederholter Versuche von Privatpersonen, ihn dazu zu bringen, wieder in tieferes Wasser zu schwimmen, war er zu erschöpft, verhedderte sich im Seegras und starb später am Abend«, heißt es in einer Mitteilung . Laut dem Veterinärinstitut wurde das Vogelgrippevirus H5N1 in mehreren seiner Organe gefunden. »Im Gegensatz zu Robben, bei denen durch ein Grippevirus verursachte Krankheiten mehrfach festgestellt wurden, gibt es nur eine Handvoll Berichte über Grippeviren bei Walen«, wird Thorsson zitiert.