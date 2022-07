Nach dem tödlichen Gletscherabbruch an der Marmolata in den Dolomiten hatte der führende Schweizer Gletscherforscher Matthias Huss bereits im SPIEGEL-Interview vor einer Rekordschmelze gewarnt. Kurz darauf sah Huss, der ebenfalls für das Gletschermessnetz Glamos arbeitet, seine Befürchtungen bestätigt. »Die Gletscher in den Alpen sind so völlig anders, als wir es bisher gesehen haben. Ich bin wirklich beunruhigt über die Situation«, schrieb er am 17. Juli auf Twitter. »Die heute am Griesgletscher vorgenommenen Messungen zeigen, dass wir sogar im Vergleich zum bisherigen Rekord von 2003 mit der Schmelze einen Monat voraus sind. Und keine Besserung in Sicht«.