Die Dinosaurier sind zurück. Im neuen Teil von »Jurassic Park« jagen die Urzeit-Viecher wieder über die Leinwände in den Kinos der Welt.

Dinosaurier besiedelten einst den gesamten Globus – auch den heutigen deutschsprachigen Raum. Sie lebten in unserem Land vor unserer Zeit. Zwar streifte nie ein T. rex durch deutsche, österreichische und schweizerische Auen oder Wälder, und auch Triceratops und Stegosaurus tummelten sich eher in Nordamerika. Doch auch die hiesigen Dinosaurier waren vielfältig. Sie waren perfekt an ihre Umwelt angepasst. Einige unter ihnen waren extrem gefährliche Räuber.