Es ist acht Meter lang, in gutem Zustand und mehr als 2500 Jahre alt: Vor der spanischen Küste haben Forscher ein Schiffswrack der Phönizier entdeckt. Sie tauften es Mazzaron II, nach der Gemeinde in der spanischen Region Murcia.

Carlos de Juan, Archäologe

»Es ist ein archäologisches Juwel, das heißt, es ist einzigartig. In unseren Breitengraden gibt es keine Wrackteile der phönizischen Kultur, die ihre Schiffsstruktur bewahren. Daher haben wir nur dieses eine. Es ist ein Stück, das eine besondere Behandlung verdient. Es wurde zum Kulturgut erklärt.«

Archäologen der Universität Valencia haben 560 Stunden lang den Zustand des Wracks vermessen und dokumentiert. Es muss schnellstmöglich konserviert werden , denn sicher liegt es hier nicht.

Carlos de Juan, Archäologe

»Der Fund ist sehr exponiert, und wenn einer dieser Stürme kommt, die uns vielleicht alle 70 Jahre treffen - wir haben nicht jeden Tag Stürme dieser Art, aber wir haben auch keine Kristallkugel – also wenn ein Sturm kommt, dann würden wir in eine Situation geraten, in der wir es verlieren könnten. Das Wrack würde zerstört werden.«

Die Idee ist, das Schiff Stück für Stück zu bergen und an Land wie ein Puzzle wieder zusammenzusetzen.Die Phönizier, die aus den Küstengebieten des heutigen Libanon und Syrien stammten, gründeten von 1.500 v. Chr. bis 300 v. Chr. Kolonien und Handelsposten im gesamten Mittelmeerraum. Die Mazarron II wurde vermutlich 580 v. Chr. gebaut. Das Küstenschiff diente zum Transport von Metallen, insbesondere Blei, von der iberischen Halbinsel.