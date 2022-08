Dabei tun Springspinnen eigentlich nichts. Wenn man auf Fotos an sie heranzoomt, haben sie drollig große Augen. Sie weben keine Netze, sondern springen auf ihre Beute drauf, ein wenig wie Katzen. Fachleute der Universität Konstanz haben sich nun genauer mit den Achtbeinern befasst und erstaunliches beobachtet, wie sie im Fachmagazin »Proceedings of the National Academy of Sciences« berichten.