Dabei entstehen beide Wolken auf ähnliche Art und Weise: wenn über dem Ozean warme Luft aufsteigt und sich ausdehnt, um in höheren Schichten wieder abzukühlen. Dann kondensiert Flüssigkeit, es bilden sich Tröpfchen, die sich zu Wolken formieren. Bei Wolken mit offenen Zellen sinkt die kühle Luft im Zentrum ab, wärmere Luft steigt an den Rändern auf. Bei Wolken mit geschlossenen Zellen ist es genau umgekehrt: Wärmere Luft steigt im Zentrum auf und kühlere sinkt an den Wolkenrändern ab.

Wolken mit offenen Zellen erscheinen als dünne Fetzen. Sie fangen kaum Sonnenstrahlung ab. Wolken mit geschlossenen Zellen sind dicht und geschlossen. Sie reflektieren Wärme ins All und haben so einen kühlenden Effekt auf die Fläche unter ihnen. Es erscheint kontraintuitiv, aber vor allem die Wolken mit offenen Zellen bringen Regen, Exemplare mit geschlossener Zelle und Wolkendecke dagegen kaum. In der Folge lösen sich Erstere in der Regel innerhalb weniger Stunden auf – sie regnen ab –, während Letztere bis zu einem halben Tag lang bestehen bleiben.