Ein weiteres Problem nennt Stefanie Gilles, Leiterin des Fachbereichs Umwelt-Immunologie der Universität Augsburg: Die Schlussfolgerung, dass die Unterschiede an den Pollen tatsächlich zu einer verstärkten Immunreaktion bei Allergikern führten, sei nicht zulässig, so die Expertin. Es seien keinerlei entsprechende Tests an Patienten mit den Pollenproben durchgeführt worden, so Gilles. Hier wären Versuche im Labor, an Mäusen oder an Birkenpollen-Allergikern unerlässlich, um eine solche Schlussfolgerung zu stützen.

Nichtsdestotrotz sei der Befund, dass die Allergenität von Birkenpollen durch Verkehrsemissionen verstärkt werden könnte, durchaus ernst zu nehmen – schließlich kämen Birken immer noch sehr häufig in Städten vor: »Bei der Planung neuer Grünflächen könnte in Zukunft darauf geachtet werden, keine stark allergenen Pflanzen wie Hasel, Erle oder Birken an Stellen zu pflanzen, in der die Belastung mit Luftschadstoffen hoch ist«, so Gilles.