Darauf deutet eine Studie hin, die Fachleute um den Biologen Andréaz Dupoué‬ vom Forschungsinstitut Ifremer in Frankreich, in den »Proceedings of the National Academy of Sciences« veröffentlicht haben . Sie untersuchten zehn verschiedene Völker von Waldeidechsen im französischen Zentralmassiv. Die Waldeidechse gilt als eine der am weitesten verbreiteten Eidechsenarten der Welt, sie ist in ganz Eurasien aufzufinden, von Spanien bis nach Japan.