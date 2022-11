Seit Monaten ist sie in der Ausbildung, bald wird es für diese stattliche Ratte ernst: Dann soll das Tier Menschenleben retten. Überall dort, wo Menschen unter Trümmern festsitzen, könnte die Ratte mit einer Spezialausrüstung zum Einsatz kommen – so plant es die belgische Hilfsorganisation APOPO, die seit Jahren in Tansania an Methoden zum Aufspüren von Landminen arbeitet. Dafür trainiert sie auch Spürratten - und diese sollen nun neben Minen auch Menschen finden.

Donna Kean, Verhaltensforscherin APOPO

»Die Ratten lassen sich genauso gut trainieren wie Hunde. Sie haben einen ausgezeichneten Geruchssinn, sind klein und von Natur aus sehr beweglich, sodass sie sich hoffentlich sehr gut für dieses Szenario eignen, bei dem sie sich in kleine Räume zwängen und näher an die Opfer herankommen können.«

APOPO trainiert Afrikanische Riesenbeutelratten. Die Art lebt südlich der Sahara und ist deutlich größer als eine typische, europäische Ratte – bis zu 1500 Gramm kann ein Exemplar wiegen. Und noch einen Vorteil besitzt die Art:

Donna Kean, Verhaltensforscherin APOPO

»Unsere Ratten können in Gefangenschaft bis zu acht oder zehn Jahre alt werden. Das bedeutet, dass sie selbst nach der Ausbildung, die neun Monate bis zu einem Jahr dauern kann, -«In einem nachgebauten Katastrophengebiet wurden die Ratten, darauf abgerichtet, Menschen zu orten. Auf dem Rücken tragen sie Hightech-Equipment, in das APOPO große Hoffnungen legt.

Donna Kean, Verhaltensforscherin APOPO

»Bislang enthält der Rucksack lediglich die Technologie, die uns hilft, mit der Ratte zu arbeiten, um die Menschen zu finden. Bald wird die Technologie zudem eine Videokamera beinhalten, sowie eine Audioanlage, damit wir über die Ratte mit den Menschen sprechen können. Es wird auch ein Ortungsgerät eingebaut, damit wir eine klare Vorstellung davon bekommen, wo sich die Ratte zu einem bestimmten Zeitpunkt befindet.«

Die Ratten sollen außerdem in Zukunft lernen, einen Schalter zu betätigen, sobald sie ein Opfer gefunden haben. Bei den Tests waren die Ratten in der Lage, nach Vermissten zu suchen, sich diesen zu nähern und den Schalter zu drücken. Löst der Trainer aus der Ferne das Piepsignal aus, wissen die Ratten, dass sie zurückkehren sollen – und erhalten ihren wohlverdienten Imbiss.