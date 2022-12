In Ruhephasen entfernen sie etwa 89 Prozent ihrer roten Blutkörperchen aus dem Kreislaufsystem und schieben sie in eine Art Zwischenlager: die Leber, zuständig für die Blutreinigung und damit so etwas wie die Müllkippe des Körpers. Trotzdem funktioniert der kleine Froschkörper während dieser Phase normal, es kommt zu keinerlei Durchblutungs- oder Stoffwechselstörungen.

Dabei wären in der Ruhephase durch die wenigen roten Blutkörperchen im Blut etwa Gerinnsel zu erwarten gewesen. Auch Sauerstoffmangel hätte auftreten können, da rote Blutkörperchen für den Transport dieses lebenswichtigen Elements zuständig sind. Offenbar kommen die Tiere in der Schlafphase mit sehr wenig aus.