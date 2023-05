Obwohl die neue Analyse das Wissen über die Fauna in diesem Meeresgebiet erweitert, weisen Rabone und ihr Team darauf hin, dass es noch viele unerforschte Bereiche gibt. Die Zone ist reich an Knollen und Felsen, was sie von anderen Tiefseegebieten unterscheidet. Dort könnte sie besonders vielen verschiedenen Meerestieren Lebensraum bieten. Da es aber gerade für diese Felsbereiche kaum Daten gebe, werde die Vielfalt in der Region insgesamt noch unterschätzt.

Die Clarion-Clipperton-Zone ist eines der letzten Gebiete des globalen Ozeans mit unberührter Wildnis. »Wir müssen wissen, was in diesen Regionen lebt, bevor wir verstehen können, wie wir solche Ökosysteme schützen können«, sagt Co-Autor Adrian Glover.