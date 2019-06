Tiefseefische Das Monster mit den durchsichtigen Zähnen

Im Meer gibt es Wesen, denen möchte man nur ungern begegnen. Aristostomias scintillans ist so ein Fall. Der Tiefseefisch ist pechschwarz und hat einen großen Kopf samt mächtigem Kiefer. Daraus hervor klaffen viele ausladende Zähne. Das Raubtier wirkt derart furchteinflößend, dass auch seine geringe Körpergröße daran nichts ändert.

Schaut man sich die etwa 15 Zentimeter lange, aalähnliche Kreatur genauer an, fällt noch etwas auf: Das Tier aus der Familie der Barten-Drachenfische hat durchsichtige Zähne. Warum?

Das fragten sich auch Forscher um Audrey Velasco-Hogan von der University of California in San Diego. Tiefseefische seien dafür bekannt, dass sie sich hervorragend an die Lebensbedingungen in teils Tausenden Metern Meerestiefe anpassen können. Aber über solche transparenten Zähne verfügten sonst nur größere Arten. "Das hat uns verwirrt", berichten die Forscher in einer aktuellen Studie, die im Fachmagazin "Matter" veröffentlicht wurde.

Mehr zum Thema Sehvermögen von Tiefseefischen Was guckst du?

Zusammen mit dem Materialforscher Eduard Arzt vom Leibnitz-Institut für Neue Materialen schauten sich die Wissenschaftler die Zähne unter anderem unter dem Elektronenmikroskop an und wollten wissen, wie sie aufgebaut sind. Bei der Analyse entdeckten sie spezielle Nanokristalle an der Oberfläche. Diese sind so strukturiert, dass sie praktisch kein Licht von den Zähnen streuen oder reflektieren.

Zudem fehlen den Tieren sogenannte Dentinkanälchen. Diese Hohlräume verleihen den Zähnen von Menschen und Tieren ihre Farbe. Weil der Drachenfisch keine Dentinkanälchen hat, sind seine Zähne transparent, schreiben die Forscher.

Das Team glaubt, dass er dieses Merkmal entwickelt hat, weil es ihn praktisch unsichtbar macht. Aufgrund dieser Tarnung gehören Drachenfische zu den Top-Raubtieren der Tiefsee, obwohl sie relativ langsam und klein sind.

"Sie schwimmen die meiste Zeit mit offenem Kiefer auf der Stelle und warten darauf, dass etwas vorbei kommt. Die Zähne sind immer freigelegt, daher ist es wichtig, dass sie transparent sind, damit sie kein Licht aus der Umgebung reflektieren oder streuen", so Velasco-Hogan.

Die Forscher hoffen, dass ihre Erkenntnis hilft, neue Materialien zu entwickeln. So könne man auf der Basis der kristallinen Nanostrukturen, wie man sie in den Drachenfischzähnen findet, vielleicht irgendwann transparente Keramik herstellen.