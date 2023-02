Risiken der Tiermast Bis 2030 könnten acht Prozent mehr Antibiotika eingesetzt werden

Antibiotika-Hotspots ermittelt

Die Forschenden haben den Einsatz von Antibiotika deshalb geschätzt, um daraus einen Trend bis zum Jahr 2030 abzuleiten. Zugrunde lagen Daten aus 42 Ländern und Hochrechnungen der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.

Anhand von Karten mit der Tierdichte ermittelte das Fachteam geografische Hotspots für den Einsatz von Antibiotika in der Tierzucht. Für das Jahr 2020 stellte es so den Einsatz von rund 99.500 Tonnen antimikrobieller Mittel fest. Bis 2030, so die Schätzung, könnte diese Zahl um acht Prozent auf rund 107.400 Tonnen ansteigen. Dieser Wert, so heißt es in der Studie, liege über bisherigen Hochrechnungen.