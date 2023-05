Erstautor Shinbori interpretiert den Befund laut einer Mitteilung so: Die Ergebnisse zeigten, dass wegen einer Eruption im Südpazifik in der Ionosphäre am Äquator bis zu den niedrigen Breiten in Asien EPBs entstehen können.

Vorhersagen fürs Weltraumwetter verbessern

Die Analyse ergab zudem, dass der Gradient in der Ionosphäre bereits durcheinander geriet, bevor sich in Folge der Druckwelle Plasmablasen entwickelt hatten. »Unsere Erkenntnis ist, dass die ionosphärischen Störungen mehrere Minuten bis Stunden vor den ersten Druckwellen des Tonga-Vulkanausbruchs beobachtet wurden«, sagt Shinbori. Das widerspreche einem gängigen Modell, nach dem ionosphärische Störungen erst nach einer Eruption entstehen.