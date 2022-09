In der Vergangenheit gingen Expertinnen und Experten davon aus, dass es sich bei den in einer Sammlung gelagerten Versteinerungen um Überreste von Plateosauriern handelt. In einem groß angelegten Projekt untersuchten Fachleute nun sämtliche in Tübingen gelagerten Dinosaurierknochen neu.

Sie stammen zu einem Großteil aus einem Steinbruch bei Trossingen am Rande der Schwäbischen Alb, wo seit dem 19. Jahrhundert zahlreiche Knochen von Dinosauriern gefunden und oft als Plateosaurier klassifiziert wurden.