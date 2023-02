Am Montag hatten Beben mit einer Magnitude bis 7,8 die syrisch-türkische Grenzregion erschüttert. Zahlreiche Menschen starben in den Trümmern. Bislang sind 17.000 Todesfälle im Kontext des Unglückes gemeldet, die Zahl wächst ständig. Auch Tage nach dem Beben befindet sich die Region im Ausnahmezustand, Hilfskräfte sind damit beschäftigt weitere Leichen zu bergen und Verletzte zu versorgen (mehr zur medizinischen Arbeit in solchen Situationen lesen Sie hier ).