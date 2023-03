Tyrannosaurus rex Scharfes Gebiss hinter schuppigen Lippen

Wer sich zuletzt Bilder von T-Rex und anderen Raubsauriern anschaute, sah riesige Dolchzähne, die aus den Kiefern herausragen – man denke etwa an den angriffslustigen Tyrannosaurus in »Jurassic Park«. Einige Forschende dachten, die Zähne der Raubtiere seien einfach zu groß, um in ihren Mund zu passen, sagte Studienautor Thomas Cullen, Paläontologe an der Auburn University in Alabama. Doch als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Schädel von Dinosauriern und lebenden Reptilien verglichen, mussten sie die Annahme überdenken.