Bei möglichen Ursachen für die Phänomene gingen die Meinungen auseinander. 39 Prozent der Befragten sagten etwa, sie wüssten nicht, was die wahrscheinlichsten Erklärungen für UAP seien, 21 Prozent führten sie auf natürliche Ereignisse zurück, 13 Prozent auf Objekte unbekannten Ursprungs.

Weitere UAP-Forschung »absolut wichtig«

In Teilen offen zeigte sich die Forschungsgemeinde auch, wenn es darum ging, rätselhafte Himmelsphänomene zu untersuchen. Obwohl nur vier Prozent der Akademikerinnen und Akademiker berichteten, selbst an UAP zu forschen, zeigten sich 36 Prozent in gewissem Maße an solchen Projekten interessiert. 43 Prozent gaben an, dass sie eher zu dem Thema forschen würden, wenn eine angesehene Wissenschaftlerin oder ein angesehener Wissenschaftler ihres Fachgebiets dies tun würde.