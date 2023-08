Für die Untersuchung haben Forscherinnen und Forscher des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung in Leipzig in den Jahren 2018 und 2019 Daten von über hundert Gewässerabschnitten mit einem landwirtschaftlich geprägten ⁠Einzugsgebiet erfasst. Zum ersten Mal wurden außerdem auch Anwendungsdaten landwirtschaftlicher Betriebe an zehn Messstellen ausgewertet, heißt es in der Mitteilung.

Regen spült Schadstoffe in Gewässer

Das Ergebnis: Je mehr Pflanzenschutzmittel auf den umgebenden Äckern eingesetzt wurden, desto stärker waren die Gewässer mit deren Rückständen belastet. In jeder zweiten Wasserprobe überschritten Wirkstoffe, die in Pflanzenschutzmitteln eingesetzt werden, die akzeptablen Konzentrationen, schreibt das UBA. Einfluss hat das etwa auf den Lebensraum zahlreicher Tiere und Pflanzen. So waren die Lebensgemeinschaften von Insekten in vier von fünf untersuchten Bächen nur in einem mäßigen bis schlechten Zustand, heißt es weiter. Gleichzeitig gelange das Wasser der Kleingewässer auch in größere Gewässer, die teilweise auch zur Trinkwassergewinnung genutzt werden.