SPIEGEL: Können Sie im Wahlprogramm der Fratelli d’Italia noch weitere rechte Spuren erkennen?

Franke: Der Wunsch nach Autarkie, etwa durch Gasförderung in Italien, und die Technikbegeisterung, die an vielen Stellen des Programms durchscheint, unter anderem in der »Erforschung der neuesten Generation der Kernenergie«. Technikbegeisterung war auch typisch für den italienischen Faschismus und für den deutschen Nationalsozialismus.

SPIEGEL: In der EU wird gerade der Green Deal verhandelt. Wie, glauben Sie, wird sich Giorgia Meloni dazu positionieren?

Franke: Für mich ist das relativ klar. Sie betreibt eine protektionistische Wirtschaftspolitik. Ihre Devise heißt: Italy first. Sie wird dem, was für Italien gut ist und was die Europäische Union in diesem Sinne finanziert, zustimmen. Bei den anderen Dingen wird sie sich dagegenstemmen. Das wird noch schwierig werden, wenn nicht nur Ungarn und Polen, sondern auch die drittgrößte Volkswirtschaft der EU querschießt.