Fluten in Pakistan, Dürre in Ostafrika, Hitzewellen in Europa und China

»Je stärker die Erwärmung, desto stärker die Auswirkungen«, fasste WMO-Chef Petteri Taalas zusammen. 2022 gab es weltweit folgenschwere Extremwetterereignisse. So wurde bei Hochwasser in Pakistan ein Drittel des Landes überflutet, acht Millionen Menschen wurden in die Flucht getrieben. Ostafrika leidet hingegen nach der vierten schwachen Regensaison in Folge unter Dürren.