Neu ist nun der Vorwurf, dass auch die Vereinten Nationen in den Betrug verwickelt sein könnten. Sie hatten den globalen Markt für Klima-Kompensation maßgeblich mit aufgebaut.

»Flip« und die »Wirtschaftswoche« untersuchten nach eigenen Angaben unter anderem ein Staudamm-Projekt in Brasilien. Über den Online-Shop der Uno biete ein brasilianisches Unternehmen Zertifikate für dieses Projekt an. Laut verantwortlichen Mitarbeitern des Betreibers wäre der Staudamm aber auch ohne das Geld aus den Zertifikaten gebaut worden. Das Projekt spare demnach keine zusätzlichen Emissionen ein. Die Zertifikate, die damit in Verbindung stehen, dürften also wertlos sein.