Ursprung des Coronavirus Nächster Sars-CoV-2-Verwandter in Laos entdeckt

In Fledermäusen in Laos haben Fachleute den bisher engsten bekannten Verwandten von Sars-CoV-2 nachgewiesen. Der Fund stützt die These, dass der Erreger vom Tier auf den Menschen übergegangen ist.