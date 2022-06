Das Nonhuman Rights Project, das in der Vergangenheit bereits eine Reihe ähnlicher Verfahren angestrengt hatte, wollte mit seiner Klage erreichen, dass die seit 45 Jahren im Zoo des New Yorker Stadtteils Bronx lebende asiatische Elefantin in ein Wildschutzgebiet für Elefanten gebracht wird. Die letzten 20 Jahren verbrachte sie allein in dem Zoo.

Verweis auf Delfine und Schweine

Die Organisation führte an, das 1971 in Freiheit geborene Tier sei ein »außergewöhnlich kognitiv komplexes und autonomes nicht-menschliches« Wesen, das wie eine »Rechtsperson« behandelt werden müsse.

Richterin DiFiore erklärte aber, ein solcher Schritt hätte tiefgreifende Auswirkungen auf das Verhältnis von Menschen und Tieren, unter anderem bei Besitzrechten, in der Landwirtschaft und in der medizinischen Forschung. »Wie wäre es mit Delfinen – oder Hunden? Wie mit Kühen oder Schweinen oder Hühnern – Arten, die für gewöhnlich unter Bedingungen gehalten werden, die viel begrenzter sind als das Elefantengehege im Zoo der Bronx?«