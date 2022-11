Rede auf der Weltklimakonferenz Biden sieht »Leben des Planeten« in Gefahr

Die USA sind die größte Volkswirtschaft der Erde und historisch der größte Verschmutzer der Atmosphäre. Sie haben einen der höchsten CO 2 -Ausstöße pro Kopf, sind größter Ölproduzent und auch größter Ölverbraucher. Zugleich treffen vom Klimawandel verursachte Schäden vor allem Entwicklungsländer in ärmeren Teilen der Welt. Die Debatte über Ausgleichszahlungen reicher Industriestaaten für Verluste und Schäden im Kontext des Klimawandels, im Uno-Jargon »loss and damage« genannt, kommt seit Jahren kaum voran.

Finanzhilfen für Ägypten

In seiner Rede kündigte Biden nun Finanzhilfen für das Gastgeberland an: Die USA, Deutschland und die Europäische Union unterstützten die Energiewende in Ägypten mit Finanzhilfen in Höhe von 500 Millionen Dollar, erklärte der US-Präsident. Damit solle in dem nordafrikanischen Land eine Leistung von zehn Gigawatt erneuerbarer Energie bis zum Jahr 2030 erreicht werden. Zugleich sollten fünf Gigawatt Leistung aus Gaskraftwerken vom Netz gehen. Die klimaschädlichen Emissionen aus dem ägyptischen Energiesektor würden damit um zehn Prozent verringert.