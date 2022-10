Jedes Jahr zerstören Waldbrände in den USA riesige Flächen, Menschen verlieren ihre Häuser, besonderes im Westen des Landes. Forschende haben nun herausgefunden: Die Waldbrände hinterlassen nicht nur in den Regionen Spuren, in denen es gebrannt hat, sondern können extreme Wetterereignisse auch in anderen Bundesstaaten begünstigen. »Da in einem wärmeren Klima mit schwereren Waldbränden gerechnet wird, könnte ihr Einfluss auf Unwetter in nachgelagerten Regionen an Bedeutung gewinnen«, schreiben die Autorinnen und Autoren.