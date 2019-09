Uno-Bericht Industrieländer sperren sich gegen mehr Klimaschutz

Schwerpunkt Klimakrise Alle Artikel | Mehr Informationen Die Berichterstattung über den Klimawandel ist eine der großen journalistischen Herausforderungen unserer Zeit. Auch für den SPIEGEL ist die Klimakrise eines der wichtigsten Menschheitsthemen. Wir unterstützen deshalb in dieser Woche eine internationale Initiative, die den Blick darauf richten will: "Covering Climate Now" wurde von der "Columbia Journalism Review" und der kanadischen Zeitung "The Nation" angestoßen, mehr als 200 Medienunternehmen weltweit nehmen daran teil, darunter der "Guardian", "El País", "La Repubblica", "The Times of India" , "Bloomberg" oder "Vanity Fair". Der SPIEGEL widmet der Klimakrise diese Woche die Titelgeschichte der aktuellen Ausgabe und jeden Tag besondere Aufmerksamkeit auf spiegel.de

Es war ein Kunstgriff, der Historisches möglich machte. Der Klimavertrag von Paris wurde bei den Verhandlungen im Jahr 2015 so formuliert, dass die Staaten der Welt nicht dazu gezwungen werden Treibhausgase einzusparen. Stattdessen verpflichten sie sich freiwillig dazu. Das brachte dem Abkommen die breite Zustimmung, die es für eine globale Wirkung braucht.

Allerdings ist klar, dass die aktuellen Versprechen der Länder nicht ansatzweise ausreichen, um die Erderwärmung auf zwei oder gar anderthalb Grad im Vergleich zur Zeit vor der Industrialisierung zu begrenzen. Dabei ist dieses Ziel im Vertrag eigentlich festgelegt. Was also tun?

Bevor die Regeln des Abkommens im Jahr 2020 überhaupt zu wirken beginnen, sollten möglichst viele Staaten ihre Selbstverpflichtungen noch einmal verschärfen. So wünscht es sich Uno-Generalsekretär Antonio Guterres. Für den kommenden Montag hat er in New York dafür eigens einen Sondergipfel einberufen. Ein nun kurz vor diesem Treffen veröffentlichter Bericht von Uno-Klimasekretariat (UNFCCC) und Uno-Entwicklungsprogramm (UNDP) könnte ihm dabei helfen, den Druck gerade auf die Industriestaaten noch einmal zu erhöhen.

Der Bericht "The Heat Is On: Taking Stock of Global Climate Ambition" belegt, dass zwar mindestens 112 Länder planen, ihre aktuellen Klimapläne bis 2020 zu überarbeiten - ob sie ihre Klimaschutzbemühungen tatsächlich verstärken, ist jedoch völlig unklar. Möglich ist auch, dass sie lediglich ohnehin geplante Einzelmaßnahmen leicht variieren. Zwar sehen die Regeln von Paris vor, dass sich das Ambitionsniveau nicht verschlechtern darf. Einen Automatismus für strengere Selbstverpflichtungen gibt es aber nicht. Verpflichtend ist es nur, alle fünf Jahre einmal darüber zu reden.

Immerhin 75 Länder haben laut dem Bericht zugesagt, ihre Klimapläne auf jeden Fall zu verbessern. Bei diesen Staaten handele es sich allerdings fast ausnahmslos um Entwicklungsländer so UNFCCC und UNDP. Der Großteil der Industrieländer habe sich dagegen noch nicht festgelegt, ob und wie sie ambitionierteren Klimaschutz betreiben wollten.

"Einige Länder haben sich bereits sehr ehrgeizige Ziele gesetzt, andere suchen nach Wegen, dies zu tun", so Patricia Espinosa, die Chefin des Uno-Klimasekretariats. "Es ist Zeit, dass der Rest der Welt sich anschließt und die Ambitionen unterstützt."

Doch nicht alle mögen solche Aufforderungen hören: Insgesamt 14 Länder, die für 26 Prozent der globalen Treibhausgase verantwortlich sind, haben bereits signalisiert, dass sie bis 2020 nichts an ihren Klimaplänen ändern werden. Darunter viele Industrieländer. Die USA wollen den Vertrag von Paris gar verlassen, auch Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro hat sich extrem kritisch geäußert. Beide Staaten sollen bei Guterres' Sondergipfel am Montag kein Rederecht erhalten, heißt es.

Deutschland wird bei dem Treffen von Bundeskanzlerin Merkel vertreten. Ob sie dabei einen formalen Kabinettsbeschluss für strengere Regeln zum Klimaschutz verkünden kann, ist noch nicht klar. Union und SPD streiten unter anderem darüber, ob eine CO2-Steuer oder ein nationaler Emissionshandel für die Sektoren Gebäude und Verkehr eingeführt wird. Zwar trifft sich am Freitag das Klimakabinett, die Entscheidungen müssen aber von der gesamten Regierung verabschiedet werden. Ob es bis zum Gipfelstart dazu kommt, war am Mittwoch noch nicht klar.