Verhaltensforschung bei Fischen Warum Draufgänger häufiger in der Pfanne landen

Dem Bewegungsverhalten von vier Fischarten auf der Spur: Zeitrafferfilm, zusammengesetzt aus Telemetriedaten, die alle 5 bis 35 Sekunden durch Akustiksender in Fischen gewonnen wurden in einem 25 Hektar großen See in Brandenburg (Video: GB Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei – mehr zur Arbeitsgruppe unter www.ifishman.de )