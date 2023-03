Vjosa in Albanien Europas letzter großer Wildfluss ist nun ein Nationalpark

Was die Anwohnerinnen und Anwohner von dem Projekt halten, erfährt man im Bergdorf Brataj, das am Zufluss Shushica innerhalb des neuen Nationalparks liegt. Am Ortseingang hängt ein Schild an einer Hauswand: »Keine Wasserkraft in Shushica« steht dort auf Albanisch, auch dort war ein großer Damm geplant. In der Dorfkneipe sitzen mehrere ältere Männer zusammen. »Der Nationalpark ist ein Sieg für uns. Wir waren alle gegen den Damm, er hätte uns das Wasser genommen, das wir für unsere Natur, Felder oder zum Fischen brauchen – und für den Tourismus«, sagt Qemal Malaj, der 61-jährige Bürgermeister des Ortes. Im Sommer kommen viele Familien mit ihren Kindern ins Dorf und baden im Fluss. »Der Damm hätte uns im Dorf nichts gebracht, das Wasser wäre abgeleitet worden und die Profite nur an die Firma gegangen«, sagt auch Sotir Sahoaliaij, ein 72-jähriger pensionierter TV-Techniker. Er und Malaj haben sogar gegen die drei beteiligten Baufirmen geklagt, das Verfahren ist noch anhängig.

Gleichzeitig steht fest: Albanien braucht mehr Strom. Doch hinter dem bisher geplanten Wasserkraftausbau steckt kein Energie-Masterplan. Schaut man genauer hin, können die in Albanien und anderswo auf dem Balkan geplanten Dämme den benötigten Strom nicht liefern. 90 Prozent der geplanten Kraftwerke sind klein, mit einer Leistung von maximal zehn, oft sogar unter einem Megawatt. Bisher liefern drei große Dämme Albaniens etwa 98 Prozent des Stroms und mehr als hundert kleine Anlagen die restlichen zwei Prozent.

Wie also soll Albanien seinen steigenden Energieverbrauch decken, mit Kohle- oder Atomenergie? »Solar- und Windenergie sind die Lösung, wir haben so viel Sonnenschein«, sagt Sahoaliaij. Im Dorf haben sie bereits berechnet, wie viel Strom und Solarzellen benötigt würden und was die Installation kosten würde. Die Umsetzung steht aus – wie so oft. Landesweit gibt es trotz 300 Sonnentagen bislang kaum Solarkraft.