Zuletzt galt die Aufmerksamkeit der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und nationaler Gesundheitsministerien eher einer anderen Vogelgrippevariante, nämlich H5N1. Das Virus breitet sich seit drei Jahren massiv unter Wildvögeln aus. Immer wieder gibt es Berichte von Übertragungen auf Säugetiere, etwa auf Seelöwen an der argentinischen Atlantikküsten und zuletzt auf Katzen in Polen. Die WHO berichtet auch von einigen wenigen Fällen, bei denen Menschen an H5N1 erkrankten.