Am Ende des Pleistozäns, dem letzten Eiszeitalter, starben die meisten großen Säugetiere der Erde aus. Was dieses Artensterben verursachte, bleibt umstritten. Ein Team aus Paläontologen untersuchte nun Fossilien aus dem Fundort Rancho La Brea, mit natürlichem Asphalt gefüllte Gruben in Südkalifornien.