Die jährliche Brandsaison startet immer früher. Im Mittelmeerraum, Kalifornien oder sogar in Sibirien – immer extremer schlagen die Feuer um sich und machen riesige Waldflächen dem Erdboden gleich. Auch die Tropen standen in den letzten Jahren immer wieder in Flammen, Rauchwolken verhüllten den Amazonas. Sind die Feuer einmal entfacht, ist ihnen mit herkömmlicher Brandbekämpfung kaum mehr beizukommen. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen warnt, dass extreme Landschaftsbrände künftig sogar noch drastisch zunehmen könnten.