In Griechenland, Frankreich und Spanien wüteten am Wochenende erneut heftige Waldbrände. Auf der griechischen Insel Lesbos wurden aus der Ortschaft Vatera seit Samstag mehrere Hundert Touristen und Einwohner in Sicherheit gebracht, nach Angaben des staatlichen TV-Senders ERT brannten mindestens vier Häuser ab. Am Sonntag musste ein weiterer Ort evakuiert werden. Auf der spanischen Insel Teneriffa wurden Hunderte Menschen wegen eines Waldbrands in Sicherheit gebracht.