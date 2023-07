Waldbrände und der Klimawandel wiederum bedingen sich gegenseitig. »Es gibt eine Rückkopplungsschleife, bei der Brände in Ökosystemen, die große Mengen an Kohlenstoff speichern – etwa Wälder – dazu führen, dass große Mengen an Kohlendioxid in die Atmosphäre gelangen«, erklärt der Datenanalyst und Modellierer Douglas Kelley dem SMC. »Dadurch wird die globale Erwärmung verschärft, was wiederum die Gefahr von Waldbränden erhöht«, sagt der Forscher.

Selbst wenn es der Menschheit gelingen sollte, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, rechnen Kelley und andere Forschende mit mehr Waldbränden bis zum Jahr 2100. Gemeinden in einigen Regionen sollten sich darauf einstellen.

Nordwinde könnten die nötige Abkühlung bringen

Hoffnung bringen kann dann vor allem das kurzfristige Wetter. Ein sich drehender Wind und Niederschlag etwa können Anwohnern und Feuerwehrleuten Verschnaufpausen bringen, sie beim Kampf gegen die Feuer unterstützen.

Die Menschen in Griechenland erlebten in den vergangenen Tagen eine intensive Hitzewelle, Temperaturen von bis zu 45 Grad gab es an etlichen Tagen. Nun könnten Nordwinde die ersehnte Abkühlung bringen. Meteorologinnen und Meteorologen gehen davon aus, dass es am Donnerstag etwas weniger heiß werden könnte – das erste Mal seit fast zwei Wochen. Rund 35 Grad Celsius werden erwartet, ein normaler Wert für die Jahreszeit. Doch bevor es dazu kommt, rechnen die Experten mit einem weiteren Rekordwert: Bis zu 46 Grad Celsius seien am Mittwoch möglich, ein letzter extrem heißer Tag komme auf die Menschen in Griechenland zu. Vorerst.