Die Aufnahme vom 23. August, also einen Tag, bevor die EU-Kommission den Brandrekord verkündete, bildet die Brandfläche zwischen der Hafenstadt Alexandroupolis und dem weiter im Inland gelegenen Ort Dadia ab. Auch Teile des Dadia-Nationalparks, der an den gleichnamigen Ort angrenzt, wurden von den Flammen zerstört.

Potenzielles Unesco-Weltkulturerbe in Flammen

Ungefähr 70 Kilometer lang ist die Brandnarbe der massiven Feuerfront in der Region an der Grenze zur Türkei bisher. Das Satellitenbild zeigt die Gegend in einer Mischung aus natürlichen Farben und sichtbar gemachtem Infrarotlicht. Die Feuerfront ist so deutlicher zu erkennen, verbrannter Untergrund erscheint in Dunkelbraun.