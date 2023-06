Schon im Mai brannte es in Kanada, etwa in der östlichen Provinz Novia Scotia. Vor Ort wurden Hunderte Wohnhäuser beschädigt oder zerstört, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Die Brände sorgten am 30. Mai für eine kurzzeitige Luftqualitätswarnung in New Jersey und Pennsylvania.

Wohin weht der Rauch?

Der Rauch der kanadischen Brände zieht schon seit Wochen durch die nordöstlichen US-Bundesstaaten, doch ist an den meisten Orten erst seit Kurzem etwas davon zu spüren. In der Region der Großen Seen von Cleveland bis Buffalo wurden trübe Witterungsbedingungen gemeldet, im Raum Philadelphia lag die Abenddämmerung am Dienstag in lavendelfarbenem Dunst.