Eine Erholung ist nicht in Sicht: Der Zustand der Wälder in Deutschland bleibt nach neuen bundesweiten Daten angespannt. Insgesamt seien die Baumschäden »weiterhin auf einem sehr hohen Niveau«, heißt in der Waldzustandserhebung 2022 des Bundesagrarministeriums, aus der die Deutsche Presse-Agentur vorab zitiert. Dabei hätten sich »keine deutlichen Verbesserungen des Waldzustands eingestellt, aber auch keine deutliche Verschlechterung im Vergleich zu 2021«.