Im Wattenmeer etwa würden neben dem Meeresspiegelanstieg zunehmend auch extreme Wetterereignisse wie Starkregen und Stürme den Vögeln bei der Rast und Brut zusetzen, so Kristine Meise, Programmleiterin Zugweg und Biodiversität des Wattenmeersekretariats. »Die Zugvögel haben sich über Jahrtausende an bestimmte Zeiten angepasst.« Durch den Klimawandel beginne der Frühling und damit die Schneeschmelze und der Schlupf von Insekten in der Arktis aber früher, so Meise. Für die Brut und Aufzucht von Jungvögeln ergäben sich dadurch schlechtere Bedingungen. Dies könne einen Rückgang beim Bruterfolg erklären.