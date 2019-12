Weihnachten in der Arktis So wird auf der "Polarstern" gefeiert

Würde der Weihnachtsmann am Nordpol wohnen, gäbe es ein paar Leute, die besonders gute Chancen auf ein Zusammentreffen hätten. An Bord des Forschungseisbrechers "Polarstern" driften gerade rund hundert Frauen und Männer der internationalen "Mosaic"-Expedition bei 86 Grad nördlicher Breite durch die hohe Arktis. Ihr Schiff ist dort für ein Jahr im Eis eingeschlossen, es ist die aufwändigste Polarexpedition aller Zeiten.

Der erste Teil der Expedition war anstrengend. Schwere Stürme brachten das vergleichsweise dünne Eis in der Umgebung der "Polarstern" immer wieder durcheinander. Stromtrassen vom Schiff zu den Messstationen in der Umgebung mussten neu verlegt, Geräte vor dem Abrutschen ins Polarmeer in Sicherheit gebracht werden. Das Team, das mit diesen Bedingungen klarkommen musste, ist nun auf dem Heimweg nach Deutschland. Die Nachfolgemannschaft ist erst seit kurzer Zeit an Bord.

"Wir werden es schön weihnachtlich haben"

Zehn Tage vor dem Fest ist die Gruppe mit dem russischen Eisbrecher "Kapitan Dranitsyn" auf die "Polarstern" gekommen. Zum Team gehören auch der Meereisphysiker Christian Haas vom Alfred-Wegener-Institut (AWI) in Bremerhaven als neuer Fahrtleiter und Sven Schnieder als Chefkoch. Und Schnieder, der auch frischen Proviant mitgebracht hat, kennt auch schon den Plan für die Feiertage. "Wir werden es schön weihnachtlich haben", stellt er fest.

"Seeleute sind sentimental - auch wenn sie es nicht so zeigen", erklärt Kapitän Stefan Schwarze. Schon seit der Adventszeit seien deswegen die Aufenthaltsräume und die Speiseräume der "Polarstern", Messen genannt, geschmückt. "Das ist Tradition. Und Traditionen halten sich in der Seefahrt, selbst wenn sie woanders längst ausgestorben sind."

Keine Kerzen, künstliche Bäume

Natürlich werden manche Teilnehmer der Expedition auch an den Feiertagen arbeiten. So müssen Routinejobs wie technische Checks und Datensicherungen bei automatischen Geräten trotzdem erledigt werden, nach Möglichkeit am Vormittag. Dann gilt es, die beiden Speiseräume für Heiligabend besonders zu schmücken, ebenso den sogenannten Blauen Salon, die gute Stube des Schiffes. Es werden Tannenbäume aus Plastik aufgestellt, Weihnachtskerzen sind allerdings nicht erlaubt. "Das Schlimmste was auf See und erst recht jetzt auf der Drift im Eis passieren kann, ist ein Feuer an Bord", sagt Kapitän Schwarze.

Gefeiert wird am Abend dann im Blauen Salon. Fahrtleiter Haas und Kapitän Schwarze halten kurze Ansprachen auf Englisch (Haas) beziehungsweise deutsch (Schwarze). Dazu gibt es Glühwein, Kekse und Weihnachtsmusik von Chor und Kapelle an Bord. "Die Offiziere erscheinen in Uniform, alle anderen im besten Zwirn den sie mithaben", so Kapitän Schwarze.

Weihnachtsmann mit Rauschebart

Auf den Tisch kommt Traditionelles: "Wir werden Heiligabend, wie wir es aus dem Norden kennen, Bockwurst und Kartoffelsalat machen", beschreibt Chefkoch Schnieder. Und dann gibt es die Bescherung. Jeder Expeditionsteilnehmer hat dafür ein kleines Geschenk von zu Hause mitgebracht und anonym in einen Jutesack gesteckt. Ein verkleideter Weihnachtsmann mit Rauschebart verteilt die Präsente. Anschließend, so ist es auf der "Polarstern" Tradition, steigt im geschmückten Geräteraum noch eine "Christmas Party".

Auch am ersten Feiertag soll die Arbeit nach Möglichkeit reduziert werden. Das gemeinsame Feiern soll das Gemeinschaftsgefühl der Expeditionsteilnehmer steigern, die sich in den kommenden Wochen und Monaten bei den widrigen Bedingungen von Kälte, Sturm und Dunkelheit im wahrsten Sinne des Wortes auch blind aufeinander verlassen müssen.

Nachtisch: Bratapfelragout mit Vanillesoße

Chefkoch Schnieder tafelt für die gute Stimmung am 25. Dezember so richtig auf: "Da gibt es als Vorsuppe eine Kürbiscreme Brûlée, dann machen wir eine Gänsekeule mit Rotkohl und Klößen oder Kartoffeln, ganz klassisch, schönes Sößchen dabei. Und als Dessert nachher Bratapfelragout mit Vanillesoße." Für den zweiten Weihnachtsfeiertag steht Wild auf dem Speisezettel.

Zusammensitzen, gut essen, miteinander ins Gespräch kommen. Das ist das "Polarstern"-Programm für die Weihnachtstage. Fernsehen gibt es dagegen keines, weit draußen im Polarmeer. Weil sich das Schiff so weit im Norden befindet, gibt es bei der Verbindung mit Kommunikationssatelliten immer wieder Schwierigkeiten. Telefonate brechen nach kurzer Zeit ab, die Übertragungskapazität für Daten ist sehr begrenzt.

"Die sozialen Medien lenken kaum ab, da außer WhatsApp nichts funktioniert und das auch nur hin und wieder mal", sagt der bisherige Expeditionsleiter Markus Rex. "Ich glaube wir können uns zu Hause viel von der Weihnachtsfeier auf Expeditionen abgucken."