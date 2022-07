Der Bericht, an dem 85 Experten aus 33 Ländern vier Jahre gearbeitet hatten, untersucht vor allem vier Bereiche, in denen Menschen Wildtierebestände nutzen: die Jagd, die Fischerei, der Holzeinschlag in Primärwäldern sowie das Sammeln von Pflanzen, Pilzen und Algen. Für jeden dieser Bereiche erfasst der Bericht den aktuellen Zustand und leuchtet politische Handlungsoptionen aus. Beispielsweise fordert das Papier einen Abholzungsstopp und weist auf Lebensraumzerstörung hin. Zudem wird auch die Bedeutung indigener Gemeinschaften herausgestellt, die in Entscheidungen miteinbezogen und deren Wissen über natürliche Ressourcen genutzt werden soll.