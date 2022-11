Die Klimakrise wird teuer. Weil viele besonders betroffene Länder das nicht selbst schultern können, ist Deutschland als Geldgeber gefragt.

Doch die Bundesregierung sträubt sich und irritiert gleichzeitig mit einer widersprüchlichen Energiepolitik.

Im Klimabericht erklärt Lutz Weischer von der NGO Germanwatch, was er von den Deutschen in Scharm el-Scheich erwartet – und wie die NGO das beeinflussen will.

Die neue Folge hören Sie hier: