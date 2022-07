Unter anderem verleiteten extreme Temperaturen die Falter zum frühen Flug in ihre Sommergefilde, wenn dort die Seidenpflanzen, von denen sie sich ernähren, noch nicht aufgegangen sind, schreibt die IUCN. Dürre dezimiere zudem die Bestände der Seidenpflanzen. Auch seien die Winterlebensräume der Schmetterlinge in Mexiko und Kalifornien durch Abholzung stark geschrumpft. In den Sommergefilden in Kanada und anderen US-Bundesstaaten setzten ihnen Unkrautvernichtungs- und Schädlingsbekämpfungsmittel zu.