Farbe und Gewicht des Partners waren weniger relevant

Die Auswertungen zeigten, dass sich die Leguane in wärmerer Umgebung anders bewegen: Sie waren stärker am Vormittag und am Nachmittag aktiv, verteilten ihre Aktivität also auf zwei Zeiträume. Die Tiere in der kälteren Umgebung hingegen waren eher zur Tagesmitte aktiv.

Außerdem verbrachten die Leguane unter wärmeren Bedingungen mehr Zeit in ihrem Unterschlupf und interagierten so kürzer mit ihren Artgenossen. Faktoren, die sonst für die Partnerwahl wichtig sind, wie die Farbe oder das Gewicht des Gegenübers, spielten in wärmeren Umgebungen eine kleinere Rolle als in kühleren. Die Folge laut Studie: eine »überstürzte Partnerwahl«. Solches Verhalten sei damit erstmals für Eidechsen nachgewiesen worden, heißt es weiter.